Para combater o tráfico, Azambuja volta a cobrar presença de forças federais na fronteira

O governador Reinaldo Azambuja, reforçou, nesta segunda-feira (19), a necessidade de uma ação efetiva e integrada do aparato policial de Mato Grosso do Sul com as forças federais para reprimir e combater o contrabando de drogas.

Reinaldo participou na manhã de hoje da solenidade de abertura da 19ª Semana Nacional Antidrogas, da 2ª Semana Estadual Antidrogas e da Semana Comemorativa dos 20 anos do Proerd. “O evento deve servir de reflexão e promover um maior comprometimento e engajamento de toda a sociedade no enfrentamento e prevenção à contaminação, principalmente, dos jovens pelas drogas”, afirmou o governador.

No entanto, segundo o governador, para que essa repressão obtenha mais êxito, é necessário que o governo federal se responsabilize pela segurança na faixa de fronteira e mantenha suas forças na região, trabalhando em ação integrada com o aparelhamento policial do Estado. Ele disse que tem cobrado insistentemente a presença das forças federais na fronteira e lamentou que as mudanças ministeriais não tenham permitido que essa integração se efetive.

“Esse plano de ação integrada já deveria estar sendo executado e será fundamental, por meio de um trabalho de inteligência integrada, para combatermos o cerne do problema do tráfico, que são as facções criminosas instaladas na fronteira”, disse. “Se não tivermos essa integração vamos perdendo esse guerra, cujo desafio começa pelo desmantelamento das quadrilhas.”