Uma jovem de 25 anos – que não teve a identidade revelada – ficou grávida após ser estuprada em Campo Grande. O caso aconteceu no mês de junho, contudo, a vítima só conseguiu ter o aborto legal neste mês em Recife - PE. Isso porque, a mulher teve o atendimento negado em duas unidades de referência em Mato Grosso do Sul e precisou sair do estado para conseguir fazer o procedimento, que ocorreu no Centro Integrado de Saúde Amaury de Medeiros (Cisam).

A viagem até Recife só foi possível após a jovem pedir ajuda os membros da Organização Não Governamental (ONG) Anis, que é um grupo feminista com sede em Brasília.

De acordo com o Jornal Commercio, a jovem contou que foi estuprada por um motorista de Uber, quando voltava de uma festa em Campo Grande. O abuso resultou em uma gravidez indesejada, porém, mesmo a vítima registrando o boletim de ocorrência, teve o atendimento negado em duas unidades de saúde do estado.

Na quinta-feira (6), a mulher desembarcou no aeroporto de Recife já com 14 semanas de gestação. Conforme o site de notícias, representantes da Ong Anis encontraram a jovem e a levaram para o Cisam, onde o procedimento foi realizado.

A jovem ficou quatro dias internada e após a expulsão do feto fez uma curetagem.