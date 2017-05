Para Dagoberto, Temer deve renunciar à presidência

O Deputado Federal, Dagoberto Nogueira (PDT), acredita que o Presidente Michel Temer (PMDB) deverá renunciar, pois perdeu a credibilidade. A afirmação do deputado aconteceu na manhã dessa quinta-feira (18) em um evento do seu partido, realizado na Capital, que contou com a presença de Ciro Gomes.

“Vários partidos pediram o impeachment dele [Michel Temer], mas eu tenho a convicção que em função da denúncia ser tão grave, eu acho que haverá a renúncia por parte do presidente. Ele vai negar, porque é o papel dele, mas eu tenho a impressão que não tem mais clima de governabilidade. Ele já estava sem governabilidade pela falta de credibilidade e o país piorando”, disse o Deputado Dagoberto.

Para Dagoberto em um primeiro momento, assim que Temer assumiu, houve uma aceitação de seu governo, mas depois os índices foram piorando. “Aumentou o desemprego, a indústria e o comércio decaíram. A situação do presidente já não era boa, tanto é que ele está com um índice de aprovação de 10%. Talvez seja o menor índice da historia do país de todos os presidentes, então ele não tem mais condição nenhuma de continuar no governo”, acrescentou.

Delação Premiada

As observações de Deputado acontecem depois que os irmãos Joesley Batista e Wesley Batista, donos do grupo JBS firmaram, na última quarta-feira (17), um acordo com o MPF (Ministério Público Federal). Os empresários apresentaram um áudio onde Temer teria sugerido o pagamento de uma mesada ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro para comprar o silêncio dos dois.

A delação premiada foi homologada nesta quinta-feira, pelo Ministro do STF (Supremo Tribunal Federal), Edson Fachin.