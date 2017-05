Agetran instala semaforo na Teodorowick

O reordenamento do trânsito na Avenida Mato Grosso com a Avenida Nelly Brandão entra em nova etapa e inicia as atividades de operação de dois conjuntos semafóricos nesta terça-feira (23). A obra visa dar fim ao transtorno de mais de 40 mil motoristas que passam pela rotatória das avenidas diariamente.

Nesta terça-feira (23), a Agetran inicia a operação dos semáforos na Rua Antonio Teodorowick com a Avenida Mato Grosso, e em sua continuação, na Rua Alfredo Rossini, com a Rua Antonio Maria Coelho. A nova sinalização objetiva dar fluidez ao trânsito.

Os motoristas que utilizam a Avenida Mato Grosso para ir para o Bairro Carandá deverão agora usar a Rua Antonio Maria Coelho. A entrada do bairro pela Rua Antonio Teodorowick, com a Avenida Mato Grosso, passa a ter a conversão à esquerda proibida.

“Para que o trânsito tenha mais fluidez e segurança e não haja acúmulo de veículos, essa conversão passa a ser proibida. Agora o motorista deve vir pela Antonio Maria Coelho e pegar a Antonio Rossini (que é continuação da Antonio Teodorowick)”, explica o diretor-presidente da Agetran Janine Bruno, frisando que a medida deve acabar com o estrangulamento no local.

Ainda segundo o diretor-presidnete, quem optar em ir pela Avenida Mato Grosso terá que fazer o retorno 150 metros à frente da atual conversão. “Com isso vamos ganhar mais rapidez nesta região”, finaliza.

A obra

A Prefeitura de Campo Grande, em parceria com o Governo do Estado, está investindo R$ 1.623.015,50 no reordenamento do trânsito na região. O projeto vem atender demanda antiga dos moradores.