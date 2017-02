Para defender-se de agressão, mulher mata marido com facada no peito

Em mais um homicídio registrado em Mato Grosso do Sul, Luciane Aparecida Alves, de 29 anos, matou o marido Rogério Muniz dos Reis, 59 anos, com uma facada no peito. O crime aconteceu após uma briga do casal no bairro Jardim São Pedro em Dourados. Segundo informações do boletim de ocorrência, eles moravam juntos a aproximadamente sete meses e que sempre discutiam.

Neste domingo, após mais uma briga, Rogério teria tentando agredir a mulher “grudando” em seu pescoço e ela na tentativa de se defender, alcançou uma faca e cravou no peito dele que imediatamente caiu. Luciane contou a polícia que ainda tentou reanimá-lo, porém sem sucesso, foi quando acionou o socorro ligando para o 193 do Corpo de Bombeiros. A autora ainda esperou a polícia e os bombeiros chegarem ao local.

Na casa estava também a filha de Luciane, uma criança que não teve a idade revelada, mas que precisou ser levada por uma equipe do Conselho Tutelar, já que Luciane não tem nenhum parente na cidade. Ela foi presa em flagrante.