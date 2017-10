Quatro túmulos foram violados, dois deles com ossada e cadáver em decomposição tirados do caixão

Um homem, de 31 anos, foi preso na tarde desta terça-feira (17) após ser flagrado violando sepulturas no Cemitério Santo Amaro, na Capital. De acordo com informações do registro policial, esta não é a primeira vez que o homem faz isso e seu objetivo ao tirar os corpos dos túmulos era “desfazer macumba contra a sua família”.

Ainda de acordo com o registro policial, a polícia foi acionada e quando chegou ao cemitério o homem já havia sido imobilizado por funcionários do local. Usando uma picareta e uma pá, o homem já havia destruído quatro sepulturas. Destes, em uma ele revirou a ossada e em outra retirou um cadáver em decomposição.

À polícia um funcionário do cemitério contou que uma das sepulturas violadas nesta terça já havia sido danificada pelo mesmo homem em outra ocasião. Segundo o funcionário, enquanto violava a quarta sepultura o homem dizia que estaria "desfazendo uma obra de macumba contra sua família".

O homem foi preso e o caso registrado como violação de sepultura na Sétima Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande.