Para diminuir riscos, servidores recebem curso sobre Segurança do Trabalho

Os servidores da Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec), estão recebendo orientações sobre Segurança do Trabalho, com objetivo de minimizar os riscos na execução das atividades, bem como melhorar a saúde e bem-estar do servidor.

As palestras estão sendo realizadas semanalmente no auditório da Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande), tendo como tema principal a Norma Regulamentadora, emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego, a NR- 10, que tem por objetivo garantir a segurança dos trabalhadores que atuam com instalações elétricas.

Para o diretor-presidente da Agetec, Paulo Fernando Garcia Cardoso, a importância de estar atualizado na questão da segurança no ambiente de trabalho é primordial. “Para os profissionais que lidam diariamente com estruturas elétricas e alturas em lugares muitas vezes insalubres, saber quais são as medidas que trarão segurança faz diferença, tanto para o profissional quanto para o local de atuação”, ressalta Paulo.

Ao todo, seis servidores que executam serviços que envolvem instalações elétricas estão recebendo a capacitação. “Criar mecanismos para proteger os trabalhadores no ambiente onde estão, faz parte do bom funcionamento de toda empresa, principalmente para aqueles que lidam constantemente com risco, como manutenção de cabos de energia e deslocamento vertical”, explica o colaborador da Diretoria de Atendimento e Suporte da Agetec, José Natalino da Silva Filho.