Para discutir liberação de recursos, secretário de saúde participa de encontro com Temer

Para discutir liberação de recursos e alternativas de financiamento para a Saúde, entre outros temas importantes para a gestão do Sistema Único de Saúde (SUS), o secretário municipal de Saúde de Campo Grande, Marcelo Luiz Brandão Vilela, participa na manhã desta quinta-feira (13), de um encontro com o presidente Michel Temer (PMDB), no Palácio do Planalto.

Durante o encontro, o presidente deve anunciar a liberação de recursos de vários serviços que estão emperrados há mais de dois anos, além de discutir a reformulação e necessidade de incentivo para a atenção básica e necessidade de integração dos sistemas de informação em saúde.

A gestão de custos e dos fundos municipais de saúde, cotidiano da participação da comunidade com o fim dos blocos de financiamento, assistência farmacêutica, entre outros assuntos, também devem fazer parte das frentes de discussão.