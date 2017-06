Para discutir propostas do Governo Federal para a Segurança Pública, secretários se reúnem no RS

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública e segundo vice-presidente do Colégio Nacional de Secretários da Segurança Pública (Consesp), José Carlos Barbosa, participa nos dias 20 e 21 de junho, em Porto Alegre (RS), da 66ª reunião do Colégio. O objetivo nestes dois dias é debater as propostas do Governo Federal para a área da segurança pública.

O encontro contará com as presenças ministro da Justiça e Segurança Pública, Torquato Jardim, e do secretário Nacional de Segurança Pública, general da reserva Carlos Alberto Santos Cruz, além dos secretários de Segurança Pública de todos os estados, chefes de Polícia Civil e diretores de Perícia Criminal.

Com a intenção de colher a contribuição de cada colegiado, o Governo Federal encaminhou, previamente, os textos da Política Nacional de Segurança Pública e do Plano Nacional de Segurança Pública. Eles serão analisados internamente pelas entidades que, em um segundo momento, apresentarão as sugestões e demandas de cada categoria.

Tecnologia na Segurança Pública

A 66ª Reunião Ordinária do Consesp e os encontros do Conselho Nacional de Chefes de Polícia (CONCPC) e do Conselho Nacional de Perícia Criminal ocorrerão em paralelo ao 7º Fórum de Tecnologia e Inovação na Segurança Pública. O evento debaterá as tendências, desafios e perspectivas do que há de mais moderno no mercado mundial, bem como o intercâmbio de informações do que já está sendo aplicado no Brasil.

Os painéis abordarão temas como o atual cenário da Segurança Pública no país, integração entre União, Estados e Municípios, uso de novas tecnologias no sistema penitenciário e a importância do videomonitoramento nas ações das polícias. Cases de sucesso serão apresentados, elencando as suas possibilidades de replicação de acordo com as características das diversas regiões do País.

O Consesp

Criado em 2003, o Colégio Nacional de Secretários Estaduais de Segurança Pública é um órgão cuja finalidade é o assessoramento especial aos secretários estaduais de Segurança Pública no acompanhamento e avaliação da política das ações de segurança pública em todas as esferas governamentais.