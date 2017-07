Para diversificar a produção, agricultores familiares recebem 20 mil mudas de abacaxi

Para estimular a diversificação no cultivo e a melhoria na renda dentro da agricultura familiar, a Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural (Agraer) distribuiu 20 mil mudas de abacaxi, tipo pérola e havaí, para 28 famílias agrícolas do município de Fátima do Sul.

A medida foi tomada com base em um levantamento feito Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural (CMDR) que constatou carência de incentivo na fruticultura, no município, e levou ao conhecimento da diretoria da Agraer.

“Na recente visita do diretor-presidente da Agraer, Enelvo Felini, ao escritório da Agência em Fátima do Sul, houve uma reunião e, de imediato, a direção se comprometeu em autorizar a doação das 20 mil mudas de abacaxi para os produtores. Uma ação que irá contribuir com a fruticultura na cidade e, futuramente, servirá para abastecer a Ceasa de Dourado assim for construída”, afirmou o coordenador da Agraer de Fátima do Sul, Márcio Bonette.

Dentro da agricultura familiar a fruticultura é considerada uma atividade rentável por ter rentabilidade 10 vezes maior do que a lavoura de soja em uma pequena propriedade. “Além de viabilizar a mão de obra familiar, proporciona uma boa renda mensal, principalmente, para os filhos dos agricultores que, na maioria das vezes, pela falta de opção vão trabalhar no centro urbano da cidade se submetendo a baixos salários”, justificou o coordenador da Agraer.

De acordo com a Agraer de Fátima do Sul, também está sendo dado um suporte na distribuição das mudas para as famílias que estão sem condições de transporta-las. “Na primeira etapa, foram beneficiadas 28 famílias de agricultores e a Agência continuará a cadastrar novos produtores interessados na segunda etapa”, contou o técnico.