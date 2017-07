Para divulgar projeto, presídio feminino realiza degustação aberta ao público em Dourados

Com o intuito de aproximar a sociedade do trabalho desenvolvido entre os muros do presídio, o Estabelecimento Penal Feminino de Regime Semiaberto de Dourados realizou esta semana uma festa julina, com degustação e exposição de produtos confeccionados no local pelas internas, como parte do projeto “Espaço Renascer”.

A comemoração aconteceu no espaço anexo ao presídio, onde está instalada a horta orgânica e o Projeto. Durante os festejos, além de interação social, foi proporcionada exposição de artesanatos, degustação de quitutes como bolos, pão de mel, sanduíche natural, suco detox, entre outros itens, tudo confeccionado pelas reeducandas do semiaberto. O festejo reuniu vários convidados, entre autoridades locais, imprensa e servidores penitenciários.

Segundo a diretora do estabelecimento prisional, Luzia Aparecida Ferreira, a realização dessa festa foi uma forma de harmonizar a relação entre a comunidade e o ambiente prisional. “Foi uma experiência muito agradável, a alegria contagiou a todos e foi uma nova oportunidade das reeducandas mostrarem à população os trabalhos de qualidade que desenvolvem”, afirmou.

O Projeto acontece na rua Gáspar Castro, 3418, quase na altura da rua Ciro Melo, no Jardim Paulista. O local está aberto ao público de segunda à sexta-feira, das 7h às 17h, e não tem acesso à área de segurança do estabelecimento penal. Da loja onde estão sendo vendidos os produtos, é possível ver a horta orgânica, através de um vidro instalado na divisória.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, é importante a realização de atividades nos estabelecimentos penais que fortaleçam o alcance do objetivo da instituição, que é a ressocialização efetiva dos custodiados. “Incentivar a ocupação produtiva dos reeducandos, quando estão em situação de prisão, proporciona novas expectativas para quando conquistarem a liberdade”, enfatiza o dirigente.