Para evitar assalto, policial de folga atira em bandidos

Um policial militar que estava de, folga lanchando com sua família em um estabelecimento comercial, na Capital, presenciou um assalto e evitou que os bandidos levassem o dinheiro e celulares de clientes.

O fato aconteceu por volta das 23h de quinta-feira (15), em uma lanchonete, na Vila Taveiropolis. O militar percebeu um movimento estranho quando dois homens entraram no estabelecimento. Bastante violentos, os bandidos estavam com uma arma de fogo e anunciaram o assalto a todos que estavam no comércio. Yan Victor de Jesus e Diego Marques Vilela pegaram R$ 1.900,00 que estava no caixa e alguns celulares dos clientes. Um outro comparsa estava dando apoio em um carro, Weslei Benites, estava esperando do lado de fora do estabelecimento para ajudar os assaltantes na fuga.

O policial militar aguardou o momento certo para render os assaltantes, ao avistar que os autores estavam saindo da lanchonete, o militar deu voz de prisão a ambos. Os assaltantes começaram a atirar na direção do policial. Para se defender dos bandidos, o militar efetuou dois disparos na direção dos autores, um dos disparos atingiu a perna direita de Yan, que caiu e foi detido pelo policial.

Diego e Weslei conseguiram fugir do local, Yan foi socorrido e levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), e depois de ter recebido atendimento médico, foi encaminhado para a Depac Pirantininga, onde contou detalhes do assalto, entregando os comparsas.

Os outros dois autores que fugiram, ainda não foram localizados, com eles está parte dos produtos roubados.