Para facilitar as compras, Procon divulga pesquisa de produtos típicos de festas juninas

Para auxiliar a fazer economia nas tradicionais festas juninas, a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgou esta semana pesquisa de preços de 45 produtos típicos ofertados em 10 estabelecimentos comerciais da Capital.

A pesquisa de preços foi realizada no período compreendido entre os dias de 30 de maio e 8 de junho de 2017. A pesquisa completa pode ser acessada no site do Procon/MS, , no item Pesquisas de Preços.

Entre os produtos pesquisados, a maior variação é de 568,28%, referente ao leite de coco, com preços que vão de R$ 1,45 a R$ 9,69. A lista inclui itens típicos como amendoim, canela, canjica, gengibre, milho para pipoca, paçoca, pé de moleque, carne de sol, polvilho azedo e doce, além de enlatados e condimentos.

Dicas para economizar nas festas juninas

O superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, ressalta que a pesquisa inclui os produtos típicos mais consumidos pelos sul-mato-grossenses. O levantamento de preços dos produtos de festas juninas foi realizado pelo Procon Estadual pela primeira vez, considerando a tradição no Estado. O objetivo é facilitar a pesquisa de preços pelo consumidor. Ele sugere que na hora das compras o consumidor verifique se é possível substituir algum item por outro de marca com menor preço.

“Quanto aos produtos alimentícios, é importante verificar a data de validade e as condições das embalagens e de acondicionamento. Latas amassadas, por exemplo, devem ser descartadas. Os produtos industrializados devem exibir nos rótulos a identificação do fabricante, ingredientes, peso, origem e data de validade. A informação sobre o preço deve estar clara e acessível”, acrescenta o superintendente.

Para compor trajes caipiras, a dica é aproveitar retalhos de roupas e customizá-las. Quando for a uma festa, é importante definir antes o quanto se pode gastar e levar o valor em dinheiro. Para quem pretende viajar para as tradicionais festas, a sugestão é comparar os pacotes de viagem com os preços das passagens e hospedagens ofertados separadamente. Em Mato Grosso do Sul, a festa junina mais tradicional acontece no município de Corumbá: o Arraial do Banho de São João, que, neste ano, terá atrações entre os dias 22 e 25 de junho.