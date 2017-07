Para garantir investimentos, Marquinhos volta a Brasília

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad (PSD), volta a Brasília está semana para garantir investimentos de infraestrutura urbana da Capital. Marquinhos tem agenda na Caixa Econômica Federal, no Ministério do Planejamento e no Ministério das Cidades.

Na quarta-feira (5) o prefeito visita a diretoria da Caixa Econômica Federal para tratar da modelagem de financiamentos com parceiros público-privados; vai ao Ministério do Planejamento em busca de um financiamento por meio do CAF (Banco de Desenvolvimento da América Latina), para investir na drenagem da Capital, e completa a agenda no Ministério das Cidades, onde fala sobre o Programa Avançar.

Na Caixa Econômica Federal a prefeitura formaliza o Programa de Parceria Público-Privada para investimento em mobilidade urbana, habitação, iluminação e nas obras do Centro de Belas Artes. O processo de suporte técnico tem como objetivo a modelagem, estudo econômico e jurídico para projetos da Capital

Já no Ministério do Planejamento a equipe da Prefeitura de Campo Grande quer viabilizar um empréstimo internacional de U$ 80 milhões para financiamento de projetos de infraestrutura urbana para Capital.

Se aprovado, o recurso será utilizado para resolver os problemas de drenagem e requalificação do Centro, que inclui o quadrilátero da Avenida Calógeras, Rua Padre João Crippa, Avenida Fernando Corrêa da Costa e Avenida Mato Grosso. Esse quadrilátero terá melhorias com recapeamento, recuperação das calçadas, acessibilidade, mobilidade urbana, com troca de mobiliária que inclui: instalação de lixeiras, bancos, lâmpadas de Led, paisagismo e arborização.

No Ministério do Planejamento o prefeito busca informações sobre o novo programa de financiamento do Governo Federal, o Avançar Cidades. O programa, que será dividido em duas modalidades (saneamento e mobilidade), garantirá investimento em pavimentação, iluminação pública e obras de saneamento.