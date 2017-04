Para governador é inconcebível cobrança com obras da BR 163 paralisadas

O governador Reinaldo Azambuja questionou, nesta segunda-feira (24), o fato de a concessionária da rodovia BR-163, a CCR MSVia, continuar a cobrar pedágio mesmo com a paralisação das obras de duplicação da via. Reinaldo ainda afirmou que cobrará a continuidade da obra.

“É inconcebível a cobrança quando não se tem a garantia do investimento na melhoria da rodovia para segurança e proteção aos usuários”, disse o governador, confirmando a audiência com o ministro dos Transportes, Maurício Quintella, e com o diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), Jorge Luiz Bastos, nesta terça-feira (25), em Brasília, para tratar do pedido de revisão contratual da CCG.

“Vamos conhecer o que a CCG pleiteia e buscar uma solução conjunta, alongando os prazos com a concessionária ou encontrando outra equação, mas que garanta a manutenção dos investimentos em obras de duplicação e os empregos na duplicação da 163”, pontuou Reinaldo.

“As intervenções já feitas melhoraram em muito o tráfego, com a 163 saindo daquele panorama de rodovia da morte. Contudo, os investimentos devem continuar e que a CCG cumpre o contrato”, acrescentou.