Para Kassab, expansão de internet é prioridade e tecnologia vai fazer diferença na Capital

O ministro de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, assegurou nesta quarta-feira (19), durante reunião com o prefeito Marquinhos Trad (PSD), apoio a Capital sul-mato-grossense. O ministro ainda classificou Campo Grande como uma das cidades com maior potencial para absorver as novas tecnologias e destacou o lançamento do primeiro satélite brasileiro.

Ao falar do projeto do satélite a ser lançado no espaço nos próximos meses, o que permitirá a expansão da capacidade de banda larga no país, o ministro reforçou a necessidade da administração municipal se preparar para acompanhar o desenvolvimento tecnológico que está sendo executado pelo Governo Federal.

Em se tratando do poder público, um dos fatores positivos que será possível com essa expansão da tecnologia, é a introdução da internet em todos os equipamentos que compõem a rede de saúde no País, setor este que entra como prioridade nas administrações de todos os municípios brasileiros.

“Ao lançarmos esse satélite, o que deve ocorrer em poucos meses, todos os municípios terão pleno acesso a banda larga. Teremos uma capacidade que corresponde a mais do que o dobro do que é oferecido hoje. Sabemos que Campo Grande é uma capital bastante avançada no sentido da tecnologia e, esse é um fator bastante positivo, já que formalizamos um convênio com o Ministério da Saúde, que prevê a integração de toda a rede do SUS via internet. Com isso, os municípios estarão ligados ao sistema do governo estadual e federal, para agilizar os atendimentos aos usuários e, consequentemente, melhorar no que for preciso”, explica Kassab.

De acordo com o ministro, será preciso potencializar o uso desse satélite, que tem vida útil de 18 anos. “Essa expansão da internet por meio do satélite foi colocado como uma das prioridades do governo federal, mesmo nesse momento de crise, e não podemos errar. Na avaliação do nosso ministério, Campo Grande estará inserida neste contexto inclusive pela importância que Mato Grosso do Sul tem na economia, por meio do agronegócio. A tecnologia vai fazer a diferença inclusive neste setor e a Capital é peça fundamental neste processo e precisa estar preparada para mais esse avanço”defende Kassab.

Apesar de reconhecer a dificuldade dos gestores administrarem os municípios diante da atual crise nacional, o prefeito Marquinhos Trad pondera que já foi possível avançar em Campo Grande, e conta com o apoio do Governo Federal, inclusive do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, para garantir recursos da União, fundamentais para o desenvolvimento das políticas a serem executadas na Capital.

“Logo que assumimos a prefeitura estivemos em Brasília com o ministro Gilberto Kassab, de quem recebemos o apoio principalmente para ajudar a abrir as portas dos outros ministérios e mostrar que Campo Grande merece um voto de confiança, após os recursos da União serem suspensos por mais de dois anos, quando a gestão anterior permitiu que entrássemos no cadastro negativo, o que impediu a destinação de verbas que já estavam garantidas. Agora é diferente, e estamos dispostos a reaver o que ficou pra trás e, tanto o Governo Federal, como a sociedade, podem ter certeza de que todo recurso que vier não será perdido, mas sim aplicado conforme o que a lei determina”, justifica Marquinhos.

O chefe do Executivo Municipal de Campo Grande garante que a nova gestão começa a avançar no sentido de se habilitar para compartilhar os projetos disponíveis pelo Governo Federal.

“Já estivemos em Brasília por diversas vezes e pegamos os roteiros de eventos da Ciência, Tecnologia e demais pastas, e já estamos nos adaptando conforme as determinações do Governo Federal, para receber os projetos assim que forem disponibilizados. Nas conversas com o ministro Kassab, nos é sempre colocado que fazer uso dessa tecnologia não trará custo para o município, e vamos buscar essas parcerias sempre batendo e reforçando nessa tecla da economia”, disse o prefeito.

Segundo informou Gilberto Kassab, visitas institucionais como esta de Campo Grande está ocorrendo por todo o país. Durante o encontro, os secretários municipais e diretores das fundações e autarquias puderam expor algumas demandas e fazer solicitações relacionadas à pasta de Gilberto Kassab.