Para Marun sindicalista queria impedir debate sobre reforma da previdência

Ao comentar o desentendimento que teve com um membro da diretoria do Sintss-MS (Sindicato dos Trabalhadores em Seguridade Social de Mato Grosso do Sul) durante reunião com sindicalistas na sede regional do PMDB na manhã de sexta-feira (2), o Deputado Federal Carlos Marun (PMDB) destacou acreditar que a o membro do sindicato estaria ali unicamente para impedir que o debate fosse realizado.

O deputado explicou que foi convidado pelo Fórum dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul a participar do debate que para ele seria uma discussão respeitosa da reforma da previdência. Mas após alguns minutos de reunião o sindicalista resolveu atrapalhar. “Estávamos transcorrendo a reunião normalmente com cerca de 40 sindicalistas, mas em determinado momento um desses sindicalistas foi agressivo e me levou a tomar uma atitude”, diz Marun.

Marun conta que tomou a atitude em respeito aos outros membros de sindicatos que estavam ali dispostos a debater de forma respeitosa o assunto. Ele destaca que acredita que a presença do homem ali tinha um único objetivo, impedir que o debate fosse realizado, por isso pediu que ele saísse. “Eu solicitei que esse cidadão, que estava ali para acabar com a reunião e até para aparecer, que se retirasse do local e foi o que aconteceu. Ele se retirou”, conta.

Após a saída do homem, Marun conta que a reunião, que durou cerca de duas horas, transcorreu normalmente e foi muito proveitosa. Segundo o deputado esta foi a primeira vez que um protesto assim atrapalha um de seus debates. Em uma reunia há duas semanas no município de Nova Alvorada do Sul ele conta que até houve um protesto, mas foi feito de formar respeitosa.

“Essa foi a primeira vez que aconteceu. Em Nova Alvorada do Sul houve um protesto a duas semanas, mas um protesto respeitoso. As pessoas colocaram sua posição de que os professores deveriam ter idade diferenciada de aposentadoria”, diz Marun.

O deputado salienta que está a disposição para discutir a reforma da previdência, mas que isso aconteça de forma respeitosa e democrática.

Veja o vídeo.