Para ministro da Agricultura, MS tem carne de excelência

Durante almoço com jornalistas e autoridades nesta sexta-feira (31), em uma churrascaria da Capital, o governador Reinaldo Azambuja e o ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Blairo Maggi , fizeram degustação da carne sul-mato-grossense. “O Estado tem uma carne de excelência”, afirmou o ministro.

Maggi e Azambuja, usam tom de defesa da qualidade da carne brasileira em seus discursos durante agenda no Estado, após a operação da Polícia Federal que desestabilizou o mercado nacional e internacional do produto brasileiro. “A carne do Brasil não é problema para consumidor nenhum. Não podemos fazer dessa operação a imagem da carne. Precisamos mostrar ao consumidor brasileiro que temos a melhor carne do mundo.” disse Reinaldo.

Depois do almoço, o governador e o ministro seguiram para a Embrapa Gado de Corte, onde inauguraram o Laboratório Multiusuário de Biossegurança para a Pecuária (Biopec), conjunto de instalações laboratoriais voltado para a pesquisa, desenvolvimento e inovação de agentes que possam por em risco a saúde dos rebanhos e a saúde pública nacional.