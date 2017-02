Para não atrapalhar investigação, família cancela manifestações em frente a DPCA

O irmão do adolescente de 17 anos, que há uma semana sofreu uma grave lesão após ser vítima de uma "brincadeira" com uma mangueira de compressor de ar, afirmou a reportagem que a manifestação que seria feita na tarde desta sexta-feira (10) em frente a DPCA (Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente). A informação é que é para não atrapalhar os trabalhos da polícia.

Segundo ele, o jovem está se recuperando bem, apesar de estar choroso, está se recuperando bem. O rapaz afirmou que apesar de tudo ter começado com uma brincadeira, aquilo "não foi uma brincadeira não". O delegado responsável pelo caso Paulo Sérgio Lauretto foi informado pela mãe do adolescente que confiaria no trabalho dele.

"Conversei com o médico legista, estamos aguardando o laudo e já foi pedido urgência, mas a família está na medida da necessidade se comunicando conosco", afirmou o delegado.