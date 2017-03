Para população transporte público é serviço que mais precisa atenção

A população de Campo Grande apontou o transporte público como prioridades da administração municipal entre os serviços públicos. O levantamento foi realizado pro servidores da Ouvidoria do Município que foram às ruas para conversar com a população. Essencial ao cidadão, o transporte público recebeu inúmeras sugestões de melhorias.

No ponto de integração Hércules Maymone, localizado na Rua Joaquim Murtinho, a equipe da Controladoria Geral do Município ouviu as sugestões dos usuários. A integração de linhas entre os terminais e horários dos coletivos aos fins de semana foram os principais pontos abordados. Para os usuários, as opções deveriam ser ampliadas, principalmente nos ônibus que circulam dentro dos bairros em direção ao centro da cidade.

“Todos os dias eu utilizo as linhas 072, que sai do Terminal Nova Bahia com destino ao terminal Morenão. Se houvesse uma integração maior com esta linha, possibilitando a troca em outros pontos da cidade, seriam menos dois ônibus por dia”, declarou uma usuária, frisando a economia do tempo que teria.

Já o ouvidor-geral Antonio Ueno disse que esse tipo de ação é importante por apontar as reais necessidades das pessoas “A Ouvidoria precisa criar vínculos com a população para entender quais são suas dificuldades, seja no transporte coletivo ou em qualquer outra área da gestão municipal”, ressaltou.

Prestado pelo Consórcio Guaicurus (Viação Cidade Morena, Viação Campo Grande, Viação São Francisco e Jaguar Transporte Urbano), o serviço concessionário atende diariamente cerca de 260 mil pessoas, com uma frota de 585 ônibus.

Ações efetivas

Depois de levantar as informações, o objetivo da Ouvidoria é gerar um relatório e mapear os temas mais citados. Apresentar as reclamações e sugestões de melhoria para que o usuário possa ver na prática todas as mudanças.

“O cidadão precisa de um retorno, por isso estamos trabalhando para dar devolutiva às reivindicações, sugestões e reclamações, acredito que assim a Ouvidoria terá uma credibilidade maior”, finalizou Antonio Ueno.