Para receber estátua de Manoel de Barros, canteiro central da Afonso Pena é revitalizado

Uma parceria da Prefeitura com a iniciativa privada garantirá a revitalização do canteiro central da Avenida Afonso Pena, entre as ruas 13 de Maio e Rui Barbosa. O projeto tem custo zero para a administração pública e é supervisionado pela Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb).

A melhoria prevê o cultivo de flores e plantio de plantas ornamentais no trecho, bem como a pintura, com cor natural, do monumento dos Pracinhas da FEB (Força Expedicionária Brasileira), que também receberá iluminação.

O canteiro também ganhará uma estátua de bronze em tamanho natural em homenagem ao centenário do Poeta de Manoel de Barros, completado ano passado. A estátua foi adquirida com recursos do Governo do Estado e do SESC.

A obra foi criada pelo cartunista, artista plástico e escultor campo-grandense Victor Henrique Woitschach, o Ique. Ela tem 1m38cm, com 400 quilos de bronze e demorou quatro meses pra ficar pronta.