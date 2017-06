Para reduzirem inadimplência, micro e pequenas empresas terão curso oferecido pelo IEL

Durante três dias o instrutor Walberto Laurindo Oliveira Filho transmitirá técnicas de crédito e cobrança com base jurídica

Não receber um pagamento no dia marcado, além de ser um aborrecimento, pode colocar em risco a saúde financeira de uma empresa. Para minimizar riscos e reduzir a inadimplência, entre os dias 6 a 8 de junho o IEL oferecerá para micro e pequenos empresários e profissionais da área de contas a receber a capacitação “Como reduzir a inadimplência em pequenas empresas – Aspectos Jurídicos e Econômicos”, em Campo Grande (MS).

Durante os três dias, o instrutor Walberto Laurindo Oliveira Filho transmitirá técnicas de crédito e cobrança com base jurídica e baixo custo de implantação, para que as empresas de micro e pequeno porte tenham condições de reduzir a inadimplência de seus clientes e gerar receita.

Entre outros aspectos, a capacitação abordará temas como a análise do perfil do cliente a fim de minimizar o risco de inadimplência, como realizar um contato de negociação extrajudicial, dicas para evitar a prescrição dos títulos de crédito, utilização adequada e segura do cheque, juros e correção monetária e formalização de acordos e execução.

Mais informações sobre como fazer a inscrição pelo telefone (67) 3044-2127 ou pelo site www.ms.iel.org.br

Serviço – O IEL fica na Avenida Afonso Pena, 1.031 – bairro Amambai