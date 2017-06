Para restaurar MS-338, governo vai investir R$ 43 milhões

Foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (14) o resultado da licitação para restauração da MS-338, rodovia que receberá investimentos da ordem de R$ 43,6 milhões. A publicação pode ser conferida na página 19.

De acordo com o edital serão restaurados 60,2 quilômetros no trecho entre Santa Rita do Pardo e o entroncamento da MS-395. O prazo para execução da obra será de 360 dias e segundo a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul), órgão gestor das obras em MS, a ordem de serviço deve ser dada nos próximos 30 dias em lançamento oficial.

A MS-338 foi uma das rodovias construídas pela Companhia Energética de São Paulo (Cesp) em contrapartida da construção da Usina Hidrelétrica de Porto Primavera. Realizada no ano 2000, a rodovia não recebia desde então nenhuma intervenção profunda como a restauração.

MS-395

No último dia 8 de junho, o Governo do Estado também divulgou o resultado da licitação para restaurar outra rodovia importante na região do Bolsão, a MS-395. Com investimentos de R$ 44,3 milhões serão restaurados 65,680 quilômetros entre os municípios de Brasilândia e Bataguassu.