Parada LGBT de Campo Grande acontece neste sábado

Com o tema “Não há cura para o que não é doença”, a 16ª edição da Parada da Cidadania LGBT e Show da Diversidade acontece neste sábado (25), em Campo Grande.

A programação inicia com várias ações sociais e de saúde na Praça Ary Coelho, das 8 horas às 14 horas.

No período da tarde, a partir das 16 horas, está programada a Caminhada da Cidadania LGBT nas ruas 14 de Julho, Cândido Mariano, 13 de Maio e Barão do Rio Branco, finalizando com Show da Diversidade, na Praça do Rádio Clube, das 18 horas às 22 horas.

O evento terá o auxilio da Secretaria Municipal de Saúde, Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) Polícia Militar e Guarda Civil Municipal.