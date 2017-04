Paralisação continuará no fim de semana se prefeitura não pagar, diz Solurb

Os trabalhadores estão com o salário e vale-alimentação atrasados

Os trabalhadores da Solurb, que realizam a coleta de lixo, varrição de ruas e do aterro sanitário de Campo Grande, continuam em greve aguardando o deposito de pagamento salarial e vale-alimentação. Segundo o sindicato, se a Prefeitura Municipal não efetuar o pagamento até as 19h desta sexta-feira (7), a paralisação continuará durante o fim de semana.

Segundo o presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Empresas de Asseio e Conservação de Mato Grosso do Sul (STEAC-MS), Wilson Gomes da Costa, os funcionários só voltam a trabalhar se o repasse for feito até o final da tarde. “Demos até às 19 horas de hoje, para ocorrer o pagamento. Caso não cair na conta até hoje, final de semana não iremos trabalhar”, afirmou.

De acordo com o Wilson, caso o pagamento não seja realizado até o inicio da noite, os trabalhadores se reunirão na próxima segunda-feira (10) para discutir se retornam ao trabalho. “Seja o que acontecer até o inicio da noite, os funcionários já confirmaram uma reunião por volta das 7h, onde debaterão se retornam ou não ao trabalho. Vamos aguardar”, comentou.

Ao Portal JD1 Notícias, assessoria de comunicação da Prefeitura Municipal afirmou estar aguardando os documentos necessários para que o repasse seja feito. Em nota, a prefeitura comentou está empenhada para que essa situação seja solucionada o mais rápido possível.