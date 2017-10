Paranaense de 17 anos é apreedida com 13 tabletes de maconha em Mundo Novo

Uma adolescente, de 17 anos, foi apreendida na noite desta quinta-feira (19) pela Polícia Militar no terminal Rodoviário de Mundo Novo – a 527 km de Campo Grande, por transportar 13 tabletes de maconha. A jovem que é de Terra Boa (PR) foi conduzida a delegacia para esclarecimentos.

Os militares efetuavam policiamento pela região, quando avistaram a adolescente em atitude suspeita e resolveram aborda-la. A jovem ficou nervosa com a abordagem, e dessa forma caiu em contradição a respeito do que estaria fazendo no Município Fronteiriço, já que ela é de Terra Boa (PR).

Foi realizada então uma revista em sua mala, onde foram localizados 13 tabletes de maconha, que pesaram nove quilos. Ela foi conduzida à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo, juntamente com a droga.