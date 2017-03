Uma jovem de 20 anos foi presa nesta quinta feira (23), transportando 10 quilos de maconha, em um ônibus interestadual, na BR-163, próximo a Coxim. Aos policiais, a garota disse que receberia R$ 1.350 pelo transporte dos entorpecentes até Cuiabá (MT).

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o flagrante aconteceu no quilômetro 734, em frente a base da instituição. Um ônibus que realizava o trajeto Porto Alegre (RS) a Alta Floresta (MT) foi parado durante a fiscalização. Os policiais realizaram uma vistoria no bagageiro do veículo e encontraram uma mochila com sete tabletes.

Questionada, a proprietária da bolsa disse que foi contratada em Toledo (PR) por um desconhecido.

A ocorrência foi encaminhada a Delegacia de Polícia Civil local.