Paranhos recebe a Carreta da Justiça a partir de segunda-feira

A partir de segunda-feira (22), a população paranhense terá a prestação jurisdicional na cidade, totalmente gratuita e com exclusividade. Isso porque de 22 a 26 de maio, a Carreta da Justiça – unidade móvel, com estrutura de um Fórum – levará um juiz e uma equipe treinada para atender as demandas da comarca de Paranhos.



O juiz Luiz Felipe Medeiros Vieira, que responde pela Carreta da Justiça, não esconde a satisfação em ir até a população para evitar que precisem se deslocar até uma comarca-sede, na tentativa de solucionar suas pendências judiciais.



A exemplo de atendimentos anteriores, as ações disponibilizadas na Carreta da Justiça abrangem matérias jurídicas cíveis e criminais, com destaque para ações de reconhecimento de união estável ou conversão em casamento, pensão alimentícia, execução de alimentos, conversão de separação judicial em divórcio, divórcio, reconhecimento de paternidade, investigação de paternidade e guarda.



Os cidadãos que buscarem a unidade móvel também poderão pedir informações e esclarecimentos ou buscar outros serviços disponibilizados pelo Poder Judiciário, além dos agendamentos já realizados para os processos que tramitam na comarca sede. Assim como nas outras comarcas em que a Carreta da Justiça esteve presente, a expectativa é de atendimento de, pelo menos, 10% da população.



Após Paranhos, a Carreta da Justiça estará em Tacuru (29 de maio a 2 de junho); Japorã (de 19 a 23 de junho) e Laguna Carapã (de 26 a 30 de junho). Vicentina receberá a equipe de 10 a 14 de julho; Jateí, de 17 a 21 de julho, e Novo Horizonte do Sul, de 31 de julho a 4 de agosto.

Justiça Itinerante

Em uma iniciativa inédita no Brasil, a Vara da Justiça Itinerante do Estado de MS foi criada no dia 24 de agosto de 2016, durante a solenidade de lançamento do programa Judiciário em Movimento, e com a sanção da Lei nº 4.904/2016, que regulamenta a Emenda Constitucional que acrescenta o art. 112-A à Constituição Estadual de MS, os 79 municípios sul-mato-grossenses tornaram-se sede de comarca.



Dessa forma, a Vara Itinerante atenderá as comarcas de Alcinópolis, Antônio João, Aral Moreira, Bodoquena, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Douradina, Figueirão, Guia Lopes da Laguna, Japorã, Jaraguari, Jateí, Juti, Ladário, Laguna Carapã, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Rochedo, Santa Rita do Rio Pardo, Selvíria, Tacuru, Taquarussu e Vicentina.