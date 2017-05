Parceria aproxima juventude acadêmica dos espaços públicos municipais

Mais dez associações atléticas de Campo Grande, desta vez da UFMS – Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, formalizaram parceria com a prefeitura, a fim de utilizar os espaços públicos para o treinamento de suas modalidades. A assinatura do Termo de Responsabilidade de uso e Conservação de quadras esportivas da Rede Municipal de Ensino – Reme, foi assinado nesta terça-feira (23) pelos acadêmicos e o prefeito Marquinhos Trad.

Ao destacar a importância do projeto, viabilizado pela subsecretaria municipal da Juventude, Marquinhos ressaltou o compromisso de sua administração com a juventude. “Precisamos ocupar os espaços públicos da cidade com a nossa juventude, e aliada ao esporte, a utilidade destes locais se torna ainda mais significativo. Espero que eles cuidem destas quadras como se fosse uma extensão de casa”, ressaltou o prefeito.

Para o diretor de esporte da associação Atlética do curso de Engenharia, Jacson Alba Junior, a iniciativa da prefeitura vai beneficiar ambas as partes. “Primeiro que vamos conseguir organizar melhor nossos horários, já que a estrutura da universidade é antiga e muitas vezes pagamos aluguel de quadras. A prefeitura, porque vamos somar com a administração todos os meses em um projeto de atendimento social em espaços públicos, além de zelar pelas quadras”, disse o estudante do 3º semestre de engenharia.

A partir de agora, os estudantes da UFMS que fazem parte dessas atléticas terão acesso, nos finais de semana, às quadras esportivas de escolas municipais, previamente definidas, a fim de realizarem seus treinamentos. No mês de abril, 14 atléticas da Uniderp passaram a ter direito a utilizarem esses locais, por meio dessa modalidade de parceria com a prefeitura.

Em retribuição, os acadêmicos vão participar do programa desenvolvido pela Subsecretaria Municipal da Juventude, que pretende uma vez por mês, a partir de junho, ocupar alguma praça ou parque da cidade para levar atendimentos diversos dentro do programa “Juventude na Praça”.

O subsecretário da Juventude, Maicon Nogueira, destaca que a prefeitura atende uma

necessidade dos jovens universitários._MAG5345 “Existe essa necessidade desses grupos de atletas das universidades e, seguindo seu plano de governo, o prefeito já começou a colocar em prática os projetos para inserir o jovem nas políticas públicas. Sem dizer que, ao utilizarem esses espaços, esses estudantes vão ajudar a prefeitura a zelar pelas quadras nas escolas as quais farão uso”, pondera Maicon.

O termo de cooperação terá validade de 12 meses, podendo ser renovado. Durante a utilização da quadras e vestiários, os estudantes deverão atentar para o zelo do espaço físico do Complexo Esportivo no que se refere à higiene e organização, além de garantir que não haja danos materiais nestes equipamentos públicos.

A secretária municipal de Educação, Ilza Matheus, lembrou que a iniciativa vai coibir atos de vandalismo nas escolas. “Quando esses locais são ocupados no fim de semana, ficam seguros de atos de vandalismo, que infelizmente hoje é uma realidade. Ocupar as quadras nos finais de semana vai, mesmo não sendo o objetivo da parceria, cuidar destes locais e preservá-los”, defende a titular da Semed.