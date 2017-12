Parceria do TJMS e TRE levam cadastro da biometria ao distrito de Anhanduí

Desde o início desta semana, a Carreta da Justiça está realizando atendimentos da biometria no distrito de Anhanduí. Isso se dá em razão de parceria firmada entre o TRE-MS e Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. A carreta permanece na região até o dia 22 de dezembro.

O atendimento é por ordem de chegada, das 9h às 16h. Até o momento, mais de 700 eleitores já realizaram a biometria na Carreta da Justiça. O tempo médio do procedimento de cadastro das digitais está sendo de pouco mais de 6 minutos.

Outros locais de atendimento

Em Campo Grande o bairro Coophavila II também está recebendo, até o dia 22, um posto itinerante da biometria na Escola Padre José Scampini. Em janeiro será vez da Escola Estadual Professora Maria de Lourdes W. Roma, no bairro Moreninhas; da Escola Carlos Vilhalva Cristaldo, na vila Popular; além do prédio do Sebrae.

Com os atendimentos itinerantes o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul leva o cadastramento da biometria para mais perto do eleitor campo-grandense, de forma que ele consiga passar pelo procedimento dentro do prazo estipulado e não perca o seu título.

Até 18 de março de 2018, prazo que encerra a revisão eleitoral, 361.990 eleitores devem passar por um posto de atendimento da Justiça Eleitoral.

Para realizar o procedimento, o eleitor deve levar cópia e original de um documento oficial de identificação com foto e original do comprovante de residência atualizado. Homens maiores de 18 anos que irão tirar o título pela primeira vez, devem também apresentar o comprovante de quitação do serviço militar, com cópia.