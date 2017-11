Parceria entre Agepen e Fundação vai oferecer capacitação a reeducandos

Com o intuito de proporcionar conhecimento e qualificação a custodiados da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) foi realizada parceria com a Fundação Ulysses Guimarães (FUG). Inicialmente, palestras e cursos serão ministrados, nos meses de novembro e dezembro, aos reeducandos da capital.

O assunto foi pauta de reunião realizada no final do último mês com a participação da chefe da Divisão de Educação da Agepen, Rita de Cássia Argolo Fonseca; do coordenador de cursos da FUG, Nelson Batistote, e a secretária administrativa, Ivana Pereira. Durante o encontro, ficou definido que cursos da grade curricular da Fundação sejam oferecidos dentro das penitenciárias do estado, em municípios como Campo Grande, Dourados, Três Lagoas, Corumbá, entre outros.

Dentre os cursos ofertados estão Dicção e Oratória; Política Pública de Gênero; Saúde da Mulher; Cidadania, nos Módulos I, II e III. Os internos participantes terão direito a certificado e à remição da pena.

Segundo a chefe da Divisão de Educação da Agepen, foi elaborada uma pré-agenda de cursos. “A primeira palestra será realizada nesta quarta-feira (08.11) no estabelecimento penal feminino de regime semiaberto e aberto de Campo Grande”, informa Rita. “A nossa intenção é expandir as qualificações para as unidades prisionais do interior do estado também”, complementa.

Outras ações

A Agepen também possui parcerias com outras instituições como forma de aprimorar os ensinamentos e ampliar o número de internos qualificados, com ações programadas até o final deste ano.

Entre as parcerias existentes estão com a Secretaria Estadual de Saúde e a Subsecretaria de Políticas para a Juventude. Conforme a previsão, estão programadas em presídios da capital e do interior a apresentação da palestras sobre saúde do homem, como parte da Campanha Novembro Azul.