Parceria entre Agepen e Novoeste oferece desconto em curso a servidores

Com o intuito de proporcionar novas possibilidades de especialização aos servidores de carreira, a direção Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) firmou um Termo de Cooperação Educacional com a Novoeste Educacional, representante da Faculdade Famper. Esta parceria, feita através da Escola Penitenciária (Espen), possibilitará curso de pós–graduação Lato Sensu em Gestão do Sistema Prisional com descontos de até 20%.

Com parcelas de R$ 159,00 para os servidores, com pagamento pontual, o curso consistirá em 15 meses de estudo ao todo, sendo 12 aulas presenciais e três meses para elaboração e entrega do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). A carga horária total do curso é de 380 horas, as turmas serão de no mínimo 30 alunos e a previsão de início das aulas é 26 de agosto.

Para o diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, as aulas consistirão em operacionalizar todo o aprendizado com teorias e práticas através de oficinas e estudo de caso. “É uma excelente oportunidade de aprofundar o conhecimento dos servidores penitenciários na respectiva área de atuação”, afirma o dirigente.

O Termo foi assinado na tarde de segunda-feira (26.6), pelo diretor-presidente da Agepen, Aud de Oliveira Chaves, e a Novoeste Educacional Ltda. Também participaram do ato, o chefe de gabinete da Agepen, Pedro Carrilho; o diretor da Espen, Vilson Guedes; o coordenador de pós-graduação da Novoeste, Bruno Dutra; e a diretora do Núcleo Social da Novoeste, profª. Ma. Perpétua Aparecida Albuquerque Dutra.

Para se inscrever, os interessados devem apresentar a Declaração de Servidor que comprove o vínculo com a Agepen e o valor da matrícula é de R$ 60,00. As inscrições podem ser realizadas por email ou pelo telefone da faculdade.

Email: [email protected]

Fone: (67) 3306-0072 ou 9 8170-0654 (Whatsapp).

Também pode acessar o site: https://www.cursodeposgraduacao.com.br/ e preencher a ficha de inscrição, onde constam documentos que devem ser apresentados no primeiro dia de aula, tais como: RG, CPF, comprovante de residência dos últimos três meses, Certidão de Casamento (se estiver nesta condição), Diploma e Histórico de sua Graduação em nível superior e uma foto 3×4;