Parceria entre prefeitura e o governo Estadual garantirá Jogos Radicais

Com cenário de belezas naturais, os Jogos estão previstos para acontecer em novembro

A Prefeitura de Campo Grande e o Governo do Estado realizam em novembro a primeira edição dos “Jogos Radicais Urbanos”, na Capital. Com provas de aventura, os jogos serão disputados nas modalidades de stand up paddle, corrida de trilha, mountain bike e maratona aquática.

Com cenário de belezas naturais, os Jogos estão previstos para acontecer entre os dias 17 e 19 de novembro deste ano e a organização planeja provas nos parques das Nações Indígenas e no Prosa.

Nesta quarta-feira (19), o diretor-presidente da Fundação Municipal de Esportes (Funesp), Rodrigo Terra, visitou os locais para definição dos percursos.

“Estamos montando uma estrutura de competição para cerca de 900 atletas, em um dos cenários mais belos de Campo Grande e buscando trazer para a Capital essa inovação e tendência de esportes radicais”, comentou Rodrigo, que anunciou a participação de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Stand up paddle durante o evento.

Na visita ao local, estavam presente o Presidente da Federação de Mato Grosso do Sul de Ciclismo, Carlos César Gimenes, Odilon, Maciel e Diego da Associação Pantaneira de Trilha e Aventura (APTA) .

Diego, da APTA, destacou a importância destes eventos para Capital. “É uma prova inédita para Campo Grande e estamos definindo os melhores locais, tanto de segurança, quanto de beleza”, disse.