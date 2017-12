Parceria entre Procon e Águas Guariroba quer regularizar ligações de esgoto

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), ligada à Secretaria de Estado de Direitos Humanos, Assistência Social e Trabalho (Sedhast), e a concessionária Águas Guariroba assinam nesta segunda-feira (18), às 9 h, na sede do Procon Estadual, em Campo Grande, termo de parceria para lançamento da campanha de contratação da rede de esgoto.

O objetivo da campanha, que alcançará 10 mil clientes na Capital, é orientar consumidores sobre a necessidade de contratação do serviço de esgoto de forma regularizada. O consumidor vai receber na conta a informação sobre a disponibilidade da rede de esgoto para o imóvel e poderá fazer a contratação por telefone. Após ser comunicado, o consumidor terá prazo de até 30 dias para regularizar a situação. Somente após esse prazo poderá ser aplicada multa pela concessionária.

A iniciativa é resultado de solicitação do Procon, que identificou a necessidade de melhor orientar e informar os consumidores sobre a ligação de esgoto. Segundo o superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, chegam muitas reclamações de consumidores multados ao realizar a ligação de esgoto: “As pessoas são informadas sobre a disponibilidade do serviço em seu bairro e realizam a ligação, mas desconhecem a necessidade de contratar o serviço. Quando a ligação irregular é identificada, a multa é gerada. Com a parceria, o Procon pretende garantir que o consumidor tenha informação clara sobre o serviço e não seja multado”, esclarece o superintendente.

A Águas Guariroba informa que a possibilidade de contratação por telefone é uma novidade, um serviço que vai facilitar a regularização do serviço de esgoto. A concessionária esclarece que a conexão à rede de esgoto é obrigatória por lei e ressalta os benefícios da conexão à rede coletora de esgoto para a saúde, meio ambiente e a para a valorização do imóvel.

O consumidor poderá realizar a contratação da rede de esgoto pelo número 0800 642 0115 ou pelo WhatsApp 99123-0008. Além da informação na conta de água, a partir da próxima semana, a campanha será veiculada em rádios, nas redes sociais e em outras mídias.