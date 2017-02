Parceria entre Semed e Sesau leva campanha a escolas da Reme

Técnicos da Secretaria Municipal de Educação (Semed) já organizaram os kits da campanha nacional de prevenção a verminoses e conscientização sobre a hanseníase. O material será entregue nos próximos dias a escolas da Rede Municipal.

O trabalho é uma parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), que disponibilizou o material produzido pelo Governo Federal. Este ano a campanha acontecerá entre os dias 6 e 10 de março, envolvendo técnicos da Semed e da Sesau, que acompanham as atividades nas unidades escolares durante a mobilização e que tem como público alvo crianças na faixa etária de 5 a 14 anos.

A campanha é preconizada pelo Ministério da Saúde, em concordância com a Organização Mundial da Saúde e tem o objetivo de reduzir a carga parasitária de verminoses nas crianças através do tratamento preventivo.

Outro ponto importante é identificar casos suspeitos de hanseníase em alunos do ensino público fundamental. O kit que as escolas receberão é composto por cartaz, folder explicativo, adesivos e um cartão de saúde, onde o pai ou responsável irá assinalar se permite que o filho seja medicado contra verminoses.

No cartão o responsável também especifica se deseja que o filho seja avaliado para identificar a hanseníase, doença que acomete principalmente a pele e os nervos periféricos, ocasionando a falta de sensibilidade. Há cura para a doença e o tratamento é oferecido de forma gratuita na rede pública de saúde.

“Muitas vezes o aluno apresenta apatia e desinteresse na aula em decorrência de verminoses. Por isso, é importante ter um acompanhamento no posto de saúde”, diz a técnica da gerência de Ensino Fundamental e Médio, Cristiane Miranda Magalhães Gondin.

Ela explica que antes do início da campanha, os professores são orientados a trabalhar os temas em sala de aula, utilizando o material distribuído. “É importante conscientizar as crianças desde cedo a cuidar da saúde”, enfatiza.

A gerente do Ensino Fundamental e Médio da Semed, Patricia Pato, acredita que o desenvolvimento da campanha nas escolas também atinge a família dos alunos, já que a criança costuma reproduzir, em casa, os conteúdos aprendidos em sala de aula.