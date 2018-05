Parlamentares discutem paralisação dos caminhoneiros

A recente paralisação dos caminhoneiros e alta no valor do combustível foram discutidas pelos parlamentares da Assembleia Legislativa na manhã desta quinta-feira (24).

Durante a sessão ordinária, os deputados enumeraram as consequências do movimento e propuseram reuniões para que sejam tomadas medidas a fim de reverter o quadro. “Recebi ligações de produtores rurais afirmando que a ração dos animais está racionada a 30%, porque o alimento não está chegando. Mais de 500 mil animais estão passando fome em Ivinhema”, disse o deputado Renato Câmara, ao ressaltar que as medidas para a situação não devem vir somente do âmbito federal.

O deputado Enelvo Felini (PSDB), pediu que a reunião aconteça, no máximo, até a próxima segunda-feira.

O deputado Amarildo Cruz (PT), questionou as políticas implementadas pelo governo sobre o preço do combustível. “Nos últimos dois anos, tivemos 69% de aumento dos valores. Entre 2003 e 2015, o aumento foi apenas de 28%. Essa foi uma decisão política, na época, de não repassar o valor total dos reajustes ao consumidor, mas não é o que vemos hoje. Essa paralisação vai refletir muito em todos os setores”, disse.

A sessão foi encerrada sem previsão de data para a reunião.