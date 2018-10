Neste ano, será a 28° edição da romaria em honra a Nossa Senhora Aparecida que as comunidades organizam

Nesta sexta-feira (12) as Paróquias Palotinas de Campo Grande irão realizar a 28° Romaria em honra a Nossa Senhora Aparecida, momento celebrado por católicos de todo o país em devoção a padroeira do Brasil.

O evento, que já virou tradição na capital sul-mato-grossense, reúne milhares de fiéis que em caminhada, saem das paróquias São Judas Tadeu, Santa Rita de Cássia, Divino Espírito Santo e São Martinho de Lima para celebrarem esse momento de fé e devoção.

Em 2018, a organização escolheu o tema: “Nossa Senhora Aparecida, nesse ano do leigo, ensina-nos a sermos todos irmãos!”, que já vem sendo refletido com os fiéis das paróquias envolvidas e será concluída com uma grande celebração amanhã.

Programação

Bem cedo, por volta das 6h da manhã, as comunidades irão se reunir para organizar a caminhada. Cada paróquia organiza a sua procissão, com cantos, orações e reflexões.

O encontro das paróquias acontece na avenida Gury Marques, onde juntas, concluem a caminhada em direção ao Centro de Formação São Vicente Pallotti, onde acontecerá uma missa campal, às 09h30.

Após a Missa, as paróquias realizam ainda um Festival de Prêmios, cujo lucro será revertido para a formação dos leigos e leigas das comunidades.

Serviço

O Centro de Formação São Vicente Pallotti, local da missa, fica na rua Julio Verne, n° 1 - Vila Albuquerque.