Parque dos Poderes passa a ter novo nome a partir desta segunda-feira

A partir desta segunda-feira (02) o complexo do Parque dos Poderes em Campo Grande, passa a de chamar ‘Parque dos Poderes Governador Pedro Pedrossian’.

A Lei Nº 5.068 que altera o nome do parque foi sancionada e publicada pelo Governador Reinaldo Azambuja no diário oficial do Estado desta segunda-feira.

Sobre a Lei

O projeto foi aprovado com 22 votos, no dia 13 de setembro, na Assembleia Legislativa. E foi apresentado com o objetivo de homenagear o "semeador de estrelas". O Parque reúne as sedes do Executivo, Legislativo e Judiciário estaduais, além do Comando da Polícia Militar, entre outros órgãos estaduais e federais.

"Outorgar ao complexo administrativo estadual o nome do seu criador, o ex-governador Pedro Pedrossian, é, antes de tudo, prestar justa homenagem a quem se notabilizou como um dos melhores administradores públicos de nosso Estado, devendo, por isso mesmo, ser lembrado com orgulho por todos os cidadãos", explicou o deputado Paulo Corrêa, autor do projeto de lei, na justificativa da homenagem.