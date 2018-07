Parques infantis serão implantados em 40 bairros de Campo Grande

O prefeito Marquinhos Trad e o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/MS), João de Deus Gomes de Souza, assinaram nesta quinta-feira (12) o convênio para implantação de playgrounds em 40 bairros de Campo Grande.

A parceria com a Justiça do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho e Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região garantirá lazer para bairros em vulnerabilidade social. A expectativa é de que o primeiro parque seja entregue já em agosto, no Vida Nova III, e o segundo, no Dom Antônio Barbosa.

De acordo com o presidente do Tribunal Regional do Trabalho (TRT/MS), João de Deus Gomes, os recursos são oriundos das multas e acordos fechados em processos trabalhistas, que agora serão destinados a construção dos parques.

O playground terá 168m² e contará com 12 equipamentos, sendo quatro balanços, duas gangorras, um escorregador, tubo, escada de cordas, abrigo duplo, casinha e barras horizontais.

A obra do primeiro parquinho começou este mês, no bairro Vida Nova III, na rua Anízia Floresta esquina com a rua Takeshi Higuchi.

Serão construídos três tipos de parquinhos. O módulo 1 tem seis unidades de equipamentos de lazer em 128m²; o módulo 2 tem 12 brinquedos em 168m² e o módulo 3, com 24 brinquedos em 233 m² de construção. Os valores variam de R$ 26 mil a R$ 58 mil, cada.

A assessoria da prefeitura informou ao JD1 Notícias que os demais locais que receberão os parques serão definidos conforme a disponibilidade dos recursos.