Parquinho de pneus é entregue em creche do bairro Uirapuru

Local foi construído em parceria com a Semed e Agepen

O Centro de Educação Infantil Vera Alba Congro Bastos, localizado no bairro Uirapuru, será a quinta unidade da Rede Municipal de Ensino (Reme), a receber o parquinho de pneus. A montagem dos brinquedos já está sendo concluída para a inauguração, que acontecerá nesta quarta-feira, às 8h.

Esse espaço de lazer para a criançada é resultado de parceria entre a Secretaria Municipal de Educação (Semed), e a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário(Agepen).

A proposta do projeto "Arte com Pneus", que teve início ano passado, é minimizar o impacto ambiental e dialogar com os profissionais sobre os conceitos pedagógicos que podem ser explorados por meio dos brinquedos. Os equipamentos foram confeccionados pelos detentos da Penitenciária de Segurança Máxima, da capital.

“A ideia é mostrar como se trabalhar com pneus, obtendo um espaço de lazer para as crianças, onde também pode cultivar hortaliças e flores”, explicou o professor Felipe Augusto da Costa Souza, que desenvolveu o projeto junto com o agente penitenciário Vinícius Saraiva de Oliveira.

O professor ainda destaca que a proposta é envolver as crianças, professores, funcionários, pais e comunidade presidiária nas questões ambientais. A intenção é trabalhar a interdisciplinaridade, valorizando a criatividade das crianças através de atitudes ecológicas e também trabalhar o coletivo, incentivando a defesa do meio ambiente local.

Já receberam os brinquedos de pneus os centros de educação infantil Rafaela Abrão, Ayd Camargo Cezar e Paulino Romeiro Paré, o que totaliza 515 crianças da Reme contempladas.