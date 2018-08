O Senac disponibilizará oficinas de gastronomia de 9 a 11 de agosto, durante o 13º Festival do Sobá, evento promovido pela Feira Central de Campo Grande.

Alunos e docentes do Senac Turismo e Gastronomia vão criar pratos que serão apresentados na Cozinha Show, montada para proporcionar aos visitantes o acompanhamento da produção passo a passo das receitas.

O festival tem início no dia 9 e segue até o dia 12 de agosto. A programação conta ainda com shows musicais, danças, exposições, atrações culturais e a cerimônia do saquê. As oficinas terão receitas variadas, como o Sobá em Brodo, uma releitura do sobá, o tradicional Macarrão de Comitiva, que faz parte da gastronomia de Mato Grosso do Sul, e o Peixe do Mato, uma receita de pintado em uma versão mais contemporânea e com um aspecto regional.

O evento faz parte das festividades do aniversário de Campo Grande e a entrada é gratuita. O sobá foi tombado como patrimônio imaterial de Campo Grande e neste ano foi escolhido como o prato típico da capital, por meio de voto popular.

Confira a programação da Cozinha Show:

09/08 - 20h30: Sobá em Brodo

10/08 - 19h: Macarrão de Comitiva

11/08 - 19h30: Peixe do Mato