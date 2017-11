Participantes do Projeto EmagreceCG perderam juntos 80 quilos

Em uma semana, o projeto Emagrece Campo Grande mostou os primeiros resultados. Os 100 participantes que aderiram ao programa juntos já emagreceram 80 quilos, ganhando mais saúde e qualidade de vida.

As atividades começaram no dia 28 de outubro e seguem até 25 de novembro. Em 30 dias os participantes estão sendo acompanhados pela nutricionista Juliana Mendonça, personal trainer Fernando Almeida e psicólogos da Clínica Humaniza. Os encontros presenciais são realizados aos sábados de manhã, com avaliação física, exercícios, dinâmicas de grupo e palestras com nutricionistas, psicólogos e educadores físicos.

Para o idealizador do programa, personal trainer Fernando Almeida, o resultado é animador, revela o quanto os participantes estão se esforçando pela busca de uma vida mais saudável e a força da união dos profissionais e empresas/instituições parceiras.

“O resultado desta primeira semana foi muito positivo, nos surpreendeu e deixou os participantes ainda mais motivados. Estamos conduzindo o programa por meio de três pilares: atividade física, nutrição e psicologia (mudança de comportamento). Dividimos os participantes em cinco grupos e semanalmente eles são desafiados segundo estes três pilares. A união dos grupos tem gerado resultados interessantes, para se ter uma ideia, muitos têm combinado atividades juntos em parques da cidade”, conta.