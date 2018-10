A eleição do desembargador Paschoal Leandro, para presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS), é tida como certa. O fato acontece na quarta-feira (31), porém, pela primeira vez na história, poderá ter disputa.

Isso por que o desembargador Marcelo Rasslan (foto a esquerda), registrou uma candidatura de oposição e rompendo uma tradição no TJMS, a de eleger sempre o mais antigo. A candidatura de Rasslan porém, pode sequer se concretizar. Ela contraria o artigo 102 da LOMAN, que determina que o presidente de tribunais seja escolhido entre os três mais antigos, e esta suscetível a não ser acatada. A questão pode acabar judicializada, mas se depender de seus pares, Paschoal será ungido amanhã, para suceder Divoncir Maran.