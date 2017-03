Páscoa: Rede de supermercado aposta em variedade e parcelamento em até 10 vezes sem juros

A Páscoa está chegando e as redes de supermercados já estão se preparando para a data. Este ano, a rede Extra aposta em uma grande variedade de itens e parcelamento para itens alimentares de Páscoa em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito Extra.

A aposta são os tradicionais ovos de Páscoa da Laka, Shot e Garoto com gramaturas até 200g. Além da linha de ovos de Qualitá, ovos licenciados dos Smurfs e da Moranguinho, ambos com 155g.

Já para quem busca outras opções de presentes, a categoria de bomboniére conta com tabletes de chocolate e caixas de bombons das marcas mais conhecidas, como Lacta, Nestlé, Garoto e Hersheys. Outras opções são os bolos de Páscoa e Colombas Pascais fabricadas nas próprias Padarias das lojas e com excelente relação custo x benefício.

A campanha da rede começa no próximo sábado (17) e vai até 16 de abril e, contará com promoção para clientes e facilidade de pagamentos em itens sazonais durante o período. Durante as quartas-feiras da campanha a rede preparou a ação “Oferta Fantástica”, que consiste em oferecer preços imbatíveis para um Ovo de Páscoa selecionado.

Além disso, a rede estendeu o parcelamento para itens alimentares de Páscoa em 10 vezes sem juros nos cartões de crédito Extra. Dessa forma, produtos como Ovos e bolos de Páscoa, chocolates, azeites, bacalhaus, espumantes e vinhos chilenos e portugueses poderão ser parcelados, facilitando ainda mais as compras e garantindo o tradicional almoço de Páscoa com amigos e familiares.