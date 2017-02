Outros ocupantes do carro saíram ilesos do acidente

Uma jovem de 32 anos ficou ferida após o veículo em que era passageira colidir violentamente contra um poste, na rua Delmira Bandeira, região central em Coxim. Os outros ocupantes que estavam no carro, saíram ilesos do acidente.

De acordo com o site Coxim Agora, a mãe da vítima conduzia um VW Fox, quando perdeu a direção do carro e colidiu de frente contra o poste. Apesar do impacto, a coluna não sofreu nenhuma danificação, mas houve corte de energia na região.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionados ir ao local. A jovem reclamava de forte dores nas costas, quando foi encaminhada ao Hospital Regional Álvaro Fontoura.