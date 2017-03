Um passageiro de 54 anos foi preso com 6 quilos de cocaína, em fundo falso de duas malas, na BR-262, em Corumbá.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), durante abordagem, o suspeito apresentou respostas contraditórias, o que apresentou certa suspeita. Após visualizar no bagageiro do ônibus, que saiu de Puerto Suarez (BOL) com destino ao Rio de Janeiro, os entorpecentes foram localizados.

O passageiro foi encaminhado para Polícia Federal, onde será autuado por tráfico Internacional de Drogas.