Agentes do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) encontraram nesta sexta-feira (31), 32 quilos de maconha, sendo transportados em uma mala de viagem. O flagrante aconteceu na BR-463, em Ponta Porã.

Segundo o DOF, a apreensão aconteceu durante um bloqueio policial, por volta das 5h30. Após parar um ônibus intermunicipal, os policiais resolveram vistoriar o bagageiro, quando encontraram a mala com o ticket com o nome do proprietário.

Em vistoria no interior do ônibus, o passageiro, de 32 anos, dono da mala, foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

O homem e o entorpecente foram entregues na Delegacia de Polícia Federal de Ponta Porã.