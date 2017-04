Três pessoas ficaram feridas após um micro-ônibus tombar, as margens da BR-262, em Corumbá. As vítimas foram levadas ao hospital do município onde receberam atendimento médico.

De acordo com o site Diário Corumbaense, o veículo seguia entre Campo Grande a Corumbá, onde saiu da pista, tombando, próximo ao Anel Viário. Equipes do Corpo de Bombeiros compareceram no local, onde três pessoas apresentaram ferimento leves e foram levados ao pronto socorro.