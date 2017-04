Policiais encontram 23 tabletes de maconha na bagagem

Na noite de domingo (9), um homem de 29 anos, doi detido por trafico de drogas em Dourados.

A Guarda Municipal de Dourados estava fazendo patrulhamento na rodoviária de Dourados quando passageiros da viação que faz a linha Ponta Porã/MS até Presidente Prudente/SP, reclamaram do forte odor de maconha dentro do ônibus.

Diante da reclamação, os policiais fizerem revista nas bagagens e localizaram 23 tabletes de maconha, totalizando 20,650 kg no interior da bagagem do autor.

Segundo o boletim policial, o homem que carregava as drogas, alegou que veio de João Pinheiro-MG no sábado (8), com uma pessoa de nome José, que preparou a mala com as drogas em Ponta Porã e lhe entregou. Ele receberia a quantia de R$2 Mil para levar a droga até Uberlândia-MG.

O auto foi detido e encaminhado para a Depac Dourados.