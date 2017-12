Passe de ônibus sobe para R$ 3,70 hoje

Com aumento de R$0,15, o novo valor do passe de ônibus em Campo Grande passa a valer neste domingo (3). O valor da tarifa passa de R$ 3,55 para R$ 3,70 nos ônibus comuns, e de R$ 4,35 para R$ 4,50 nos ônibus executivos.

O decreto que autoriza o aumento, assinado pelo Prefeito Marquinhos Trad (PSB), foi publicado na última sexta-feira (1°), no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Segundo o decreto, em datas especiais como no dia do Trabalho, Dia das Mães, Dia dos Pais, Aniversário de Campo Grande, Finados, Natal e Ano Novo o valor da tarifa terá um desconto de 40% do valor da tarifa convencional e será cobrado nestes dias R$ 1,48 por passagem. Já nas linhas circulares executivas o valor da passagem será de R$ 4,50.

De acordo com a Prefeitura da Capital o eajuste anual segue cláusula contratual firmada pela administração municipal com o Consórcio Guaicurus, de outubro de 2012.

O contrato da Prefeitura com o Consórcio Guaicurus prevê reajuste anual da tarifa, levando em conta o preço médio do combustível (39,30%); reajuste do salário dos motoristas (28,98%); Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) (4,66%); gasto médio de manutenção por veículo (calculado pela Fundação Getúlio Vargas) (27,06%) e índice de passageiros por quilômetro.

“Fizemos o possível. É o único ingrediente da composição da tarifa que tínhamos o poder de decisão, para que esta correção onerasse o mínimo possível o bolso do cidadão que usa o transporte coletivo. Se não fosse a isenção que demos, a tarifa seria de R$ 3,90”, explicou Marquinhos.